Mustafa Aysel kimdir? AK Parti Balıkesir- Burhaniye Belediye başkan adayı Mustafa Aysel kaç yaşında, nereli?
Mustafa Aysel kimdir? AK Parti Balıkesir- Burhaniye Belediye başkan adayı Mustafa Aysel kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir-Burhaniye Belediye başkan adayı olan Mustafa Aysel merak ediliyor. Mustafa Aysel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevapları araştırılıyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Burhaniye Belediye Başkan adayı Mustafa Aysel oldu. Peki, Mustafa Aysel kimdir? AK Parti Balıkesir- Burhaniye Belediye başkan adayı Mustafa Aysel kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA AYSEL KİMDİR?
- Mustafa Aysel, 1976 yılında Burhaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Burhaniye'de tamamladı. 1984 yılında ticarethane olarak kurulan iş yerinde ikinci kuşak olarak 1998 yılından itibaren Ayseller İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketini kurarak inşaat malzeme imalat ve ticareti faaliyetine devam etti. 2005 yılından itibaren inşaat müteahhitliği yapmaya başladı. 2016 yılından itibaren inşaat malzeme ihracatı ile yurt içi ve yurt dışında müteahhitlik hizmeti yapmaktadır.
- Mustafa Aysel, 2005 – 2009 yılları arasında Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 – 2018 yılları arasında dokuz yıllık süreçte iki dönem Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
- 2018 ve 2022 yıllarında yapılan seçimlerde Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
- Mustafa Aysel, 2018 – 2023 tarihleri arası Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Asil Üyeliği görevinde, 2018- 2023 tarihleri arasında Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Olağan Genel Kurulunda Turizm Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Olağan Genel Kurulunda Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine seçilerek Ticaret Konsey Üyesi olarak hizmet etmiştir.
- Burhaniye Ticaret Odası Sanayi Sitesi Kooperatifinin kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır.
- Mustafa Aysel, 31.03.2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçiminde Ak Parti Burhaniye Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusu sebebiyle 28.11.2023 tarihinde Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmıştır.
- Mustafa Aysel, evli ve 3 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.