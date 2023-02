Mustafa Aydın kimdir? Akademisyen Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli? Mustafa Aydın hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi görev yapan ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü başkanlığı görevini yürüten Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Aydın kimdir? Akademisyen Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli? Mustafa Aydın hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

Mustafa Aydın (d. 15 Eylül 1967, Trabzon), Türk akademisyen. 2010-2018 yıllarında Kadir Has Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmüştür. Avrupa Bilimler ve Sanat Akademisi ve OECD Yüksek Öğretimin Uluslararası Yönetimi Programı Yönetim Kurulu üyesidir.

Eğitim hayatı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. Lancaster Üniversitesi'nden 1991 yılında "Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Çalışmalar" alanında yüksek lisans, 1994 yılında da "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında doktora derecesi almıştır. Ankara Üniversitesi'nde 1999 yılında Doçent, 2005 yılında da Profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi görev yapan ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü başkanlığı görevini yürüten Aydın, 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır. Avrupa Bilimler ve Sanat Akademisi ile OECD Yükseköğretimin Uluslararası Yönetimi Programı Yönetim Kurulu üyesidir.

Çalışma hayatı

Mustafa Aydın, daha önceleri şu görevlerde bulunmuştur:

Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü (IPRI) Direktörlüğü (2005-2011)

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Türkistan Masası Başkanlığı (1999-2003)

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yayın Kurulu Koordinatörlüğü (2002-2003)

Milli Güvenlik Akademisi Uluslararası Siyasi İlişkiler Modülü Koordinatörlüğü (2002-2008)

International Commission of Eminent Persons on the Caucasus and the Caspian Başkan Yardımcılığı (2007-2008)

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi ve Dış Politika Çalışma Grubu üyeliği (2003-2009)

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Danışma Kurulu üyeliği (2000-2010)

Genelkurmay Başkanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Etütler Merkezi (SAREM) Planlama ve Değerlendirme Kurulu üyeliği (2003-2011)

Atatürk Araştırma ve Etütler Merkezi (ATAREM) Genel Kurulu üyeliği (2000-2005)

DPT 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Türkiye'nin Ekonomik Dış İlişkileri İhtisas Komisyonu üyeliği (2005)

Çankaya İnsan Hakları İlçe Kurulu üyeliği (2007-2009)

Dünya Su Kongresi Danışma Kurulu üyeliği (2008)

NATO Manfred Wörner Fellowships Selection Committee üyeliği (2004-2005)

Türkiye İktisat Kongresi Bilim Kurulu üyeliği (2004)

TÜBA Sosyal Bilimler Öngörü Projesi Siyasal Bilimler Çalışma Grubu üyeliği (2005-2006)

T.C. Dışişleri Bakanlığı Üniversite Öğretim Elemanlarıyla İşbirliği Projesi Danışma Kurulu üyeliği (1998-2000)

International Center for Black Sea Studies (ICBSS) danışmanı

Hellenic Center for European Studies (EKEM) danışmanı

Hâlen devam ettiği görevleri ise şu şekildedir:

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı

Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyeliği

World Council for Middle Eastern Studies (WOCMES) Yönetim Kurulu üyeliği

International Commission on the Black Sea (BlackSeaCom) Koordinatörlüğü

Kitapları

Telif Kitapları şunlardır:

Turkish Foreign Policy: Framework and Analysis, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2005.

???????? ????????? ????????; ???????? ??? ???????, Atina, Institute for Defence Studies, 2004.

Europe's Next Shore; Black Sea After the Enlargement, Paris, EU Institute for Security Studies, Occasional Paper 53, 2004.

Ten Years After: Turkey's Gulf Policy 1990-1991, Ankara Paper No 3, Londra, FrankCass, 2002.

Barış Çalışmaları ve Çatışmaların Çözümü, Ankara Çalışmaları, No. 10, Ankara, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2001.

New Geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Causes of Instability and Predicament, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2000.

Central Asia and the Caucasus; Conflict and Security in the Post-Soviet Space, The Richardson Institute Papers, No 1999/2, Lancaster, Lancaster University, 1999.

Turkish Foreign Policy During the Gulf War, Cairo Papers in Social Science, Cilt 21 (1), Kahire, American University in Cairo, 1998.

2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar-33: Dış Politika, İstanbul, Türkiye Genç İşadamları Derneği, 1998

Derleme Kitapları şunlardır:

Kafkasya'da Değişim Dönüşüm – Avrasya Üçlemesi III, Ankara, Nobel Yayınevi, 2012.

Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe - Okumalar, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012 (H. G. Brauch, N. Polat, U. O. Spring ve M. Çelikpala ile).

Non-Traditional Security Threats and Regional Cooperation in the Southern Caucasus, Hollanda, IOS Press, 2011.

Turkish Foreign Policy, Old Problems, New Parameters, İspanya, UNISCI, 2010.

Türkiye'nin Avrasya Macerası, 1989-2006 – Avrasya Üçlemesi II, Ankara, Nobel Yayınevi, 2008.

Beş Deniz Havzasında Türkiye, Ankara, Siyasal Yayınevi, 2006 (Ç. Erhan ile).

Turkish Foreign and Security Policy: Its Environs in Eurasia and the Middle East, Madrid, UNISCI, 2006 (A. Marquina ile).

International Security Today: Understanding Change and Debating Strategy, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2006 (K. Ifantis ile).

Küresel Politika'da Orta Asya, Avrasya Üçlemesi I, Ankara, Nobel Yayınevi, 2005.

Greek-Turkish Relations; Overcoming the Security Dilemma in the Aegean, Londra, Routledge, 2004 (K. Ifantis ile).

Turkish-American Relations: Past, Present, and Future, Londra, Routledge, 2004 (Ç. Erhan ile).

Turkey's Foreign Policy in the 21st Century: Changing Role in World Politics, Burlington, Ashgate, 2003 (T. Ismael ile).

World Expertise on Turkey and Turkish Foreign Policy; A Directory of Specialists and Institutions, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2002 (E. Aktoprak ile).

Turkish Foreign Policy Bibliography, 1919-2001, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2002 (S. T. Aydın ile).

Türk Dış Politikası Kaynakçası, 1923-2000, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2001 (E. Denk ve K. Özersay ile).

Turkey at the Threshold of the 21st Century, Ankara, Uluslararası İlişkiler Vakfı, 1998.

An Extensive Bibliography of Studies in English, German and French on Turkish Foreign Policy, 1923-1997, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1997 (M. N. Alkan ile).