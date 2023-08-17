Mustafa Aydın kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? AFAD gönüllüsü Mustafa Aydın'ın biyografisi!

Masterchef 17 Ağustos 2023 yeni bölümüne Kahramanmaraş depremi kahramanları konuk olacak. Konuk olacak isimler arasında Mustafa Aydın geliyor. İzleyiciler Mustafa Aydın kimdir, hayat hikayesi nedir merak etti. Peki, Mustafa Aydın kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Mustafa Aydın kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? Mustafa Aydın mesleği ne? Mustafa Aydın kaç yaşında? Mustafa Aydın nerede çalışıyor, nerede yaşıyor? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Peki, Mustafa Aydın kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

Mustafa Aydın 41 yaşında ve AFAD gönüllüsüdür. Kahramanmaraş depremlerinde birçok vatandaşın hayatını kurtarmıştır. Mustafa Aydın 17 Ağustos 2023 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimler arasında geliyor.

KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ MUSTAFA AYDIN KULAĞI KOPMASINA RAĞMEN ÇALIŞMALARA DEVAM ETMİŞTİ

Hatay'da, deprem sonrası bir enkazda çalışırken baretini çıkardığı anda başından çıkan buhar görüntüsü ile sembolleşen arama kurtarma gönüllüsü Mustafa Aydın, başka bir enkazda başını betona çarpınca sol kulağının bir kısmı koptu. Hastanede kopan parçası kulağına dikilen Aydın, 1 günlük dinlenmenin ardından kulağı sargılı şekilde deprem bölgesine dönerek vatandaşlara yardım etmeye etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen arama kurtarma görevlilerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Yoğun toz içinde enkazda çalışmayı sürdüren görevliler arasında İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki AFAD gönüllüsü Mustafa Aydın da yer alıyor.

BAŞINDAN ÇIKAN BUHARLA GÜNDEM OLDU

Antakya ilçesinde depremin 101'inci saatinde enkazdan çıkarılmasını sağladığı Hikmet Yiğitbaş'a sarılan Aydın'ın, enkaz üzerindeyken baretini çıkardığı anda başından yoğun şekilde buharın çıkması mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi. Aydın, enkazdaki çalışmasına rahatsızlanan gözüne pansuman yaptırarak devam edebildi.

SOL KULAĞININ BİR KISMI KOPTU

Bu görüntüsüyle depremin sembollerinden olan Aydın, başka bir arama kurtarma faaliyetinde enkaz üzerinde düşmesi sonucu başını betona çarptı. Aydın'ın sol kulağının bir kısmı kıkırdak üzerinden koptu.

HASTANEDEN ÇIKIP YENİDEN DEPREM BÖLGESİNE GELDİ

Hastaneye kaldırılarak kopan parça kulağına dikilen Aydın, bir günlük dinlenmenin ardından kulağı sargılı şekilde yeniden deprem bölgesine gelerek insanlara yardımcı olmaya başladı. Enkaza gidemeyen Aydın, yardım kolilerinin taşınması ile depremzedelere yemek ve giyecek dağıtılmasında görev yapıyor.

"11.5 SAAT ENKAZ KAZDIK"

Mustafa Aydın, AFAD gönüllüsü olduğunu, depremin birinci günü vatani görevini yaptığı Hatay'a geldiğini söyledi. Hatay'da ilk iki günde kendisi gibi 4 gönüllü arkadaşıyla aynı sokakta 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu: "Gücüm yettiğince herkesin yardımına koştum. Bir enkazda kalan Hikmet Yiğitbaş'ı kurtarmak için 11.5 saat enkaz kazdık. Zeminden 14,5 metre derinden çıkardık Hikmet'i. Çok terlemiştim. Birden soğuk havaya çıkınca kafamda buharlaşma oldu. Farkında değilim. Birkaç gün sonra telefonuma baktığımda sosyal medyada görüntülerimin milyonlarca kez izlendiğini gördüm. Sembol görüntülerden olmuşum. Burada arama yapan da onlara çay, su dağıtan da bir kahraman bence."

"SONUNA KADAR BURADAYIM"

Aydın, günlerdir çok az uykuyla depremzedeler için çalıştığını dile getirdi. Depremin 10'uncu gününde bir enkazda çalışırken düştüğünü anlatan Aydın, "Sol kulağımın üst bölgesi kıkırdaktan koptu. Hastanede kulağım yeniden dikildi. Ellerim ve ayaklarım hala sağlam. Bir gün dinlendikten sonra yeniden Antakya'ya gelerek depremzedeler için yardıma başladım. Sonuna kadar buradayım." dedi.