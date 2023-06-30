Adım Farah dizisinden Mustafa Avkıran ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Peki, Mustafa Avkıran Adım Farah dizisinden ayrıldı mı? Adım Farah Mustafa Avkıran neden ayrıldı? İşte detaylar...

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı Adım Farah, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisi 14.bölümüyle sezon finali yaptı. Mustafa Avkıran Adım Farah dizisinden ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme geldi. Mustafa Avkıran diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Mustafa Avkıran Adım Farah dizisinden ayrıldı mı? Adım Farah Mustafa Avkıran neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA AVKIRAN ADIM FARAH DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başrollerini Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış'ın üstlendiği Adım Farah dizisi, 14. bölümle sezon finali yaptı. Dizide yeni sezon öncesi iki ayrılık birden yaşandı ve Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran ekibe veda etti.

ADIM FARAH MUSTAFA AVKIRAN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "The Cleaning Lady" formatından uyarlanan dizide "Ali Galip Akıncı" rolüne hayat veren Avkıran ekip arkadaşlarına veda mesajı gönderdi. Dizinin merakla beklenen yeni sezon çekimleri ise ağustos ayında başlayacak. Şimdilerde Aşk Sanatı filminin yönetmenliğini yapan Recai Karagöz ile bir projede yer alan Fırat Tanış ise işlerini bitirdikten sonra Adım Farah dizisinin çekimlerine başlayacak.