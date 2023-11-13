Döner işletmecisi olan "Hacı'nın yağ akımı"yla tanınan Mustafa Atmaca tutuklandı. Gelişme gündem olurken Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Peki, Mustafa Atmaca verem mi oldu? Mustafa Atmaca hastalığı ne?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında tartışması sonrası olay adli makamalr yansıdı. İki gün cezaevinde kaldıktan sonra Atmaca serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

MUSTAFA ATMACA VEREM Mİ OLDU?

Sözcü'de yer alan bilgilere göre, 10 Kasım'da Atatürk'e hakaretler yağdıran, Üçler Döner'in sahibi ve "Hacı'nın yağ akımı"yla tanınan Mustafa Atmaca tutuklandı.

Erzurum'da dönerci olan Hacı Mustafa Atmaca, bir sosyal medya platformundaki canlı yayında Atatürk'e hakaret etmek suçundan tutuklanmıştı. Atmaca'nın serbest bırakılma nedeni, verem hastalığı olarak açıklandı.

VEREM HASTALIĞI NEDİR?

Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesi ile özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Aktif akciğer ya da gırtlak veremi bulunan hastalar tüberküloz mikrobunun kaynağı olarak görülür ve mikrop hasta kişilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortama yayılır. Bu ortama giren sağlıklı kişiler Mycobacterium tuberculosis isimli mikrobu solunum yoluyla alır ve hastalık bu şekilde yayılmayı sürdürür.