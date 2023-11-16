Mustafa Atmaca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle gündem oldu. Peki, Mustafa Atmaca kimdir? Dönerci Mustafa Atmaca tutuklandı mı?

Bir dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adını taşıyan TikTok hesabında yaptığı paylaşmlarla gündem oluyor. Peki, Mustafa Atmaca kimdir? Dönerci Mustafa Atmaca tutuklandı mı?

MUSTAFA ATMACA KİMDİR?

Mustafa Atmaca, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Atmaca, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Mustafa Atmaca, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullanmıştı. Skandal sözleri büyük tepki çeken Atmaca, gözaltına alındıktan sonra "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenildi.