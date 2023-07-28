Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç öldü mü? Merak ediliyor ve internet üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle merak ediliyor. Peki, Mustafa Artuç öldü mü? Mustafa Artuç neden öldü, ölüm sebebi ne?

Mustafa Artuç öldü mü? Sorusu, özellikle son zamanlarda gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Mustafa Artuç öldü mü sorusu sorgulatılıyor. Yapılan açıklamaların ardından konu hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Mustafa Artuç öldü mü? Mustafa Artuç neden öldü, ölüm sebebi ne?

MUSTAFA ARTUÇ ÖLDÜ MÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiği açıklandı. Merhumun cenazesi bugün Zile ilçesinde defnedilecektir.

TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.