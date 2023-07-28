Mustafa Artuç kimdir? Mustafa Artuç kaç yaşında, nereli? Mustafa Artuç hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Mustafa Artuç oluyor ve vatandaşlar tarafından Mustafa Artuç kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mustafa Artuç kimdir? Mustafa Artuç kaç yaşında, nereli? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir? Mustafa Artuç hayatı ve biyografisi!

Mustafa Artuç kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Mustafa Artuç kimdir? Ve Mustafa Artuç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Mustafa Artuç kimdir? Mustafa Artuç kaç yaşında, nereli? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir? Mustafa Artuç hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA ARTUÇ KİMDİR?

Mustafa Artuç 09.01.1972 tarihinde Zile'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Adalet Yönetimi Uzmanlığı dalında "Kamu Görevlilerinin Yargılama Usulü" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1997 yılında tamlamadığı hakim adaylığından sonra sırasıyla Viranşehir/Şanlıurfa, Ağlı/Kastamonu, Hacıbektaş/Nevşehir hâkimliklerinden sonra 2004 yılında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne tetkik hakimi olarak atanmıştır. 2009 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tahkim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Adalet Yönetimi, Spor Hukuku, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Çocuk Hukuku, Ceza Adalet Sistemi ve Çevre Hukuku konularında çalışmalı bulunan Artuç, Türkiye Adalet Akademisi'nde ve Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda Ceza Adalet Sistemi, Hürriyete Karşı Suçlar, TCK Genel Hükümler, Şerefe Karşı Suçlar, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Sisteminin Tanıtılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku konularında dersler vermektedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmakta iken, 27.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Artuç, evli ve bir çocuk babasıydı.