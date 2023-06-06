Mustafa Alican kimdir? Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere 13 özel ve devlet üniversitesine rektör ataması yapıldı. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim ise merak edildi. Peki, Mustafa Alican kimdir? Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican kaç yaşında, nereli?