Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncunun bugün Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Arama motorlarında ise Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksakallı mesleği ne? soruları aratıldı.

Mustafa Aksakallı kimdir? sorusu merak ediliyor. Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 14 kişilik bir tören organize eden çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapılacağı ileri sürüldü. Gündeme düşen haberlerin ardından ise Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksakallı mesleği ne? soruları merak edildi. İşte detaylar...

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Boyu: 1.80

Nereli: İzmir

Kilo: 66

Mesleği: İşletmeci

Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.