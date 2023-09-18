Mustafa Akış kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Akış hayatı ve biyografisi!
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mustafa Akış hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mustafa Akış'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Akış kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Akış hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mustafa Akış hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mustafa Akış'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mustafa Akış kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Akış hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
MUSTAFA AKIŞ KİMDİR?
Mustafa Akış (d. 10 Temmuz 1981, Beyşehir, Konya), Türk siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi Konya 24. dönem milletvekilidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet Ve Kalkınma Partisi'nden Konya milletvekili seçilmiştir.