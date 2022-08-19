Magazin gündeminde sık sık araştırılan isimlerden biri Mustafa Açılan oldu. Hayatı merak edilen Mustafa Açılan kimdir? Mustafa Açılan kaç yaşında, nereli? Mustafa Açılan hayatı ve biyografisi nedir?

En önemli çıkışını ' Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide yapan Mustafa Açılan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Açılan kimdir? Mustafa Açılan kaç yaşında, nereli? Mustafa Açılan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA AÇILAN KİMDİR?

Mustafa Açılan, 22 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Kazakistan'da İşletme Bölümü okuyarak tamamlamıştır.

Kariyerine oyunculuk alanında devam etmek isteyen Mustafa Açılan, kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizi ile geçti. Sonrasında Babamın Günahları adlı dizide de yer aldı.

En önemli çıkışını ise ' Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizideki Veli karakteri ile yaşayan yakışıklı oyuncu bir çok yapımda yer aldı.

Balık burcu özelliklerini taşıyan Mustafa Açılan, 1.73 boyunda ve 68 kilogram ağırlığındadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 - Akıncı (Taşkın Komiser) (TV Dizisi)

2020 - Maria ile Mustafa (Galip) (TV Dizisi)

2018 - Bir Zamanlar Çukurova (Veli) (TV Dizisi)

2018 - Babamın Günahları (TV Dizisi)

2016 - Kanıt: Ateş üstünde (TV Dizisi)