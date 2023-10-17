Müslüme'nin davasında sona gelindi. Hasan Yağal'ın aldığı ceza ve davanın nasıl sonuçlandığı merak konusu oldu. Peki, Müslüme davası ne oldu, nasıl sonuçlandı? Hasan Yağal kaç yıl ceza aldı? İşte detaylar...

Müslüme davası ne oldu, nasıl sonuçlandı? Hasan Yağal kaç yıl ceza aldı?

Türkiye'nin gündemini sarsan Müslüme Yağal cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada karar açıklandı. Müslüme Yağal davası nasıl açıklandı merak konusu oldu. Arama motorlarında Hasan Yağal'ın kaç yıl ceza aldığı sorgulatılıyor. Peki, Müslüme davası ne oldu, nasıl sonuçlandı? Hasan Yağal kaç yıl ceza aldı? Detaylar haberimizde...

MÜSLÜME DAVASI NE OLDU, NASIL SONUÇLANDI?

Mersin'de kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ı (3) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan dede Hasan Yağal (72); delil yetersizliğinden beraat etti.

HASAN YAĞAL KAÇ YIL CEZA ALDI?

Yağal, gelinine yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 28 yıl, gelininden olan öz kızına ise sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ayrıca Müslüme'nin faili meçhul kalan katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

MÜSLÜME YAĞAL OLAYI NEDİR?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.