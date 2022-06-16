Müslüm Özmen kimdir? Müslüm Özmen mesleği ne, hangi takımlı?n

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Müslüm Özmen kimdir? Müslüm Özmen mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

MÜSLÜM ÖZMEN KİMDİR?

Müslüm Özmen, Gaziantep FK'da çeşitli görevler üstlendi.

Müslüm Özmen son olarak asbaşkanlık görevini üstlenmişti.

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