Arabeskin sevilen isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses neden öldü? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmakta. 15 Kasım 2012 Perşembe günü yaşamını yitiren Müslüm Gürses neden öldü? Merak edilmekte. Peki, Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne?

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses neden öldü? Sorusu, gün içerisinde sanatçıya dair araştırılan sorular arasında bulunuyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Peki, Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne?

MÜSLÜM GÜRSES NEDEN ÖLDÜ?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu Hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.