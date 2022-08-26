Müslüm, yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yaptığı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Türk sinema filmidir. 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona giren Müslüm filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Müslüm filminin konusu ne? Müslüm oyuncuları kimler?

Başrollerinde Timuçin Esen, Şahin Kendirci, Zerrin Tekindor gibi oyuncuların yer aldığı Müslüm filminin konusu araştırılıyor. Peki, Müslüm filminin konusu ne? Müslüm oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

MÜSLÜM KONUSU NE?

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor. Yönetmenliğini, Türkiye'nin geçen yılki Oscar yarışı için aday adayı olarak gönderdiği Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay ve "Romantik Komedi" filminden 8 yıl sonra tekrar yönetmen koltuğuna oturan Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği filmin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme alıyor.

MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)

FİLM MÜZİĞİ ALBÜMÜ

Film vizyona girdikten 5 gün sonra 31 Ekim 2018 tarihinde Müslüm Baba Orijinal Film Müzikleri adlı albümü çıkmıştır. Albümde 22 şarkı bulunmaktadır.

Şarkı Listesi

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı 05.02

Haydar Haydar 05.31

Uzun İnce Bir Yoldayım 02.58

Adana'ya Gel Gidek 01.57

İpek Giyer Yarim 03.51

Sevda Yüklü Kervanlar 04.05

İsyankar 04.42

Mutlu Ol Yeter 04.37

İtirazım Var 05.36

Taşa Verdim Yanımı 03.16

Yeşil Ördek Gibi 03.42

Bunca Gamı Bunca Derdi 03.48

Sevenler Anlar 02.29

Yıllar Utansın 06.20

Nilüfer 03.59

Acı 04.33

Aşk 04.32

Kardeş Hasreti 01.58

Şarkıcı 04.20

Yalnızlık 03.32

Kimde Kabahat 02.22

Haydar Haydar(Kapanış Şarkısı)03.20

Albüm DMC tarafından yayınlanmıştır.