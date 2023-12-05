Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filmi nerede çekildi ve Müslüm filmi kaç yılında çekildi soruları gündeme geliyor. Müslüm filmi ne zaman çıktı ve Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu araştırılıyor. Müslüm filmi full izlemek isteyenler, Müslüm filmi hangi platformda olduğunu merak ediliyor. Peki, Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi ne zaman çıktı? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Müslüm filmi nerede çekildi ve Müslüm filmi ne zaman çıktığı merak ediliyor. Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Müslüm filmi full izlemek isteyenler, Müslüm filmi hangi platformda olduğunu araştırılıyor. Müslüm filmi kaç yılında, nerede çekildiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi ne zaman çıktı? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müslüm filmi, Adana'da ve İstanbul'da çekilmiştir.

MÜSLÜM FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Müslüm filmi, Ketche ve Can Ulkay yönetmiştir. Bununla birlikte, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yaptı. Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Türk sinema filmi 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girmiştir.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)