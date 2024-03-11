Müslim Taşdan kimdir? Zafer Partisi Ankara-Etimesgut Belediye Başkan adayı Müslim Taşdan kaç yaşında, nereli?
Müslim Taşdan kimdir? Zafer Partisi Ankara-Etimesgut Belediye Başkan adayı Müslim Taşdan kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçimleri yaklaşırken partiler adaylarını açıklamaya başladı. Zafer Partisi, Ankara-Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak Müslim Taşdan'ı gösterdi. 1987 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Matematik-Fizik bölümünden mezun olan Taşdan, 28 yıl boyunca farklı devlet okullarında Matematik öğretmenliği yaptı.
Müslim Taşdan kimdir? Zafer Partisi Ankara-Etimesgut Belediye Başkan adayı Müslim Taşdan kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden önce Zafer Partisi Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Müslim Taşdan Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
MÜSLİM TAŞDAN KİMDİR?
- 1987 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Matematik-Fizik bölümünden mezun olmuştur. Etimesgut Eryaman Lisesi'nin de aralarında bulunduğu farklı devlet okullarında 28 yıl Matematik öğretmenliği yapmıştır.
- Etimesgut'ta bulunan Özel Eryaman Sağlık Meslek ve Teknik Lisesi Müdürlüğü'nü de yapan Taşdan, hem lisenin hem de Şekerbey Sürücü Kursu işletmeciliğini yapmaktadır.
- 1993 yılından beri Etimesgut'ta yaşayan Müslim Taşdan Zafer Partisi'nden Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olmuştur.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkan adayı olmuştur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.