Müslim Sarı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müslim Sarı'nın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Müslim Sarı geliyor. Peki, Müslim Sarı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? Müslim Sarı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Müslim Sarı (24 Mayıs 1974, Kadıköy, İstanbul) Türk politikacı, ekonomist. Müslim Sarı'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Müslim Sarı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
MÜSLİM SARI KİMDİR?
Müslim Sarı 24 Mayıs 1974'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Pendik Esenyalı Taşağılı İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Esenyalı Ortaokulu ve Kartal Ticaret Lisesi'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Sarı, aynı üniversitede Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında lisans üstü eğitimine devam etmektedir.
Müslim Sarı doğum tarihi : 24 Mayıs 1974
Müslim Sarı kaç yaşında : 48 yaşında
Müslim Sarı nereli : İstanbul doğumlu (aslen Gümüşhaneli)
Müslim Sarı mesleği ne : Politikacı, Ekonomist
1999 yılında Merkez Bankası'nda çalışmaya başlayan Müslim Sarı, "Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları" başlıklı teziyle 2004 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzmanlığına atanmıştır. Uluslararası finans, risk yönetimi ve dünya ekonomisi konularında uzmanlığı bulunan Sarı, Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomi politikalarını oluşturan ekipte yer almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. Yasama Dönemi'nde İstanbul Milletvekili seçilmiş, Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev almıştır. 2017- 2019 yılları arasında İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yapan Sarı halen CHP Parti Meclisi üyesidir.
"Türkiye Üzerine Notlar" adlı araştırma inceleme kitabı Nadir Kitap tarafından yayınlanmıştır.
Müslim Sarı, 1999 yılından beri Hatice Sarı ile evlidir.