Muslera Young Boys maçında yok mu, oynayacak mı, sakat mı?

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Fernando Muslera'nın durumları da netleşiyor. Muslera Young Boys maçında yok mu, oynayacak mı, sakat mı?

MUSLERA YOUNG BOYS MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray muhabiri Kaya Temel, Youtube kanalında Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile ilgili bilgiler aktardı.

"Davinson Sanchez, Young Boys maçında oynamayacak. Oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Muslera'nın bugün takımla birlikte çalışması bekleniyor. Young Boys Rövanş mücadelesinde Muslera kalesinde olacak. Sanchez ise özel program dahilinde çalışmasını sürdürecek." ifadelerini kullandı.