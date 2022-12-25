Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında Muslera yok mu? Muslera sakat mı, cezalı mı? Sorusu merak ediliyor. Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında Muslera'nın neden yer almadığı sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Muslera yok mu? Muslera sakat mı, cezalı mı? Galatasaray İstanbulspor Muslera neden yok?

Muslera yok mu? Sorusu ile birlikte konuyla ilişki olarak Muslera sakat mı, cezalı mı? Galatasaray İstanbulspor Muslera neden yok? Soruları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Karşılaşmaya dair en çok araştırılan sorular arasında Muslera yok mu? Muslera sakat mı, cezalı mı? Soruları yer alıyor. Peki, Muslera yok mu? Muslera sakat mı, cezalı mı? Galatasaray İstanbulspor Muslera neden yok?

MUSLERA YOK MU?

Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında Muslera'nın neden yer almadığı merak edilirken,Sarı-kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera'nın sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Buna göre; sarı kart cezası nedeniyle Muslera Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasında yer almadı.