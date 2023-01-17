Muslera yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Muslera neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Muslera merak konusu oldu. Muslera hakkında Alanya Galatasaray maçı Muslera neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Muslera yok mu gibi konular araştırıldı.