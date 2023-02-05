Muslera sakatlandı mı ve Muslera sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Muslera sakatlandı mı ve Muslera sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, Muslera sakatlandı mı? Muslera sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın kaptanı ve kalecisi olan Muslera sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Muslera sakatlandı mı ve Muslera sağlık durumu nasıl sorularına yanıt aranıyor.Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Muslera sakatlandı mı? Muslera sağlık durumu nasıl? Muslera sakatlandı mı? Muslera sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

MUSLERA SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Icardi'nin penaltıdan attığı golle Galatasaray 2-1 önde. Muslera sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MUSLERA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dakika 81'de Galatasaray'da Fernando Muslera oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Ardından dakika 84'de Muslera oyuna devam edemiyor. Okan Kocuk oyuna girdi.