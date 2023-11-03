Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçın 2. Yarısında Muslera yerde kaldı. Peki, Muslera sakatlandı mı, Bayern Münih maçında yok mu?

Muslera sakatlandı mı, Bayern Münih maçında yok mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelede 2-1 sarı-kırmızılılar önde. Maçın 55. Dakikasında Muslera yerde kalırken Muslera sakatlandı mı, Bayern Münih maçında yok mu merak edildi.

ZAHA 2 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray Zaha'nın 2 golü 2-1 öndeyken Muslera yerde kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Kasımpaşa; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Iron Gomis, Fall, Ngoy.

MUSLERA SAKATLANDI MI?

Galatasaray Zaha'nın 2 golü 2-1 öndeyken Muslera yerde kaldı.

Sol kolundan sorun yaşayan Muslera hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Maçın spikeri, Musleraile ilgili olarak, Muslera'nın hastaneye gitmeye gerek duymadığını, stadda sağlık müdahelesinin yapıldığını ifade etti. Muslera'nın so kolunda ağrı hisettiğini de sözlerine ekledi.