Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, 1-0 galip geldikleri Rizespor maçını yorumlarken Türkçe bir şekilde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Peki, Muslera Rizespor maçı sonrası için ne dedi, yorumları ne? Muslera Rizespor sonrası açıklaması nedir, Cumhuriyet'in 100. Yılı açıklaması nedir? İşte detaylar…

Muslera Rizespor maçı sonrası için ne dedi, yorumları ne? Muslera Rizespor sonrası açıklaması nedir, Cumhuriyet'in 100. Yılı açıklaması nedir?

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, 1-0 galip geldikleri Rizespor maçını yorumlarken Türkçe bir şeklilde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Peki, Muslera Rizespor maçı sonrası için ne dedi, yorumları ne? Muslera Rizespor sonrası açıklaması nedir, Cumhuriyet'in 100. Yılı açıklaması nedir? İşte detaylar…

MUSLERA RİZESPOR MAÇI SONRASI İÇİN NE DEDİ, YORUMLARI NE?

Konuşmasına Türkçe başlayan Muslera, "Öncelikle, Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Gol yememek önemli ama savunmada sadece geride oynayan oyuncular yok. Birbirimize sürekli destek oluyoruz, iyi bir arkadaşlık var. Bunun da sonuçlarını sahada görüyoruz" dedi.

MUSLERA RİZESPOR SONRASI AÇIKLAMASI NEDİR, CUMHURİYET'İN 100. YILI AÇIKLAMASI NEDİR?

Rizespor maçını yorumlarken Türkçe bir şekilde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Başarılı eldivenin bu hareketi kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Öte yandan, 10 lig maçında ilk yarılarda kalesini gole kapatması hakkında da konuşan başarılı eldiven, "Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz" ifadelerini kullandı.