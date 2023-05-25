Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı, Fernando Muslera, '150 dolarlık parfümü kaybolduğu için kavga çıkardı' haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Peki, Muslera parfüm olayı ne? Muslera parfüm için kavga mı etti?

Uçakta parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönündeki iddialara Muslera'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Galatasaray'ın kaptanı, "Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Önümüzdeki hedefe odaklanalım" dedi. Peki, Muslera parfüm olayı ne? Muslera parfüm için kavga mı etti?

MUSLERA PARFÜM OLAYI NE?

Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan önce hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Benim, takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli fanlarımızın tek hedefi önümüzdeki ilk 90 dakika" ifadeleriyle yer aldı.