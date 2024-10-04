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Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak?

Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak?
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Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim merak konusu oldu. Muslera'nın yerine gelecek yeni kalecinin kim olacağı konusu taraftarlar arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Muslera'nın Galatasaray'daki kariyeri boyunca gösterdiği performans, onu Türk futbolunun en önemli kalecilerinden biri haline getirmiştir. Geçmişte kazandığı başarılar ve kulüpteki uzun süreli varlığı, onu takımın sembolik bir figürü haline getirmiştir. Galatasaray yönetiminin bu kararı, futbol severler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak?

GALATASARAY KALECİSİ KİM OLACAK?

Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı bu dönemde, İbrahim Hatipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Sloven menajer Denis Selimovic'i ağırladığı iddiaları gündeme geldi. Hatipoğlu'nun, Strasbourg'da forma giyen 1.94'lük kaleci Djordje Petrovic ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu görüşmenin, Galatasaray'ın gelecek planlaması çerçevesinde yapıldığı ifade ediliyor.

Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak?

Özellikle Muslera'nın geleceği belirsizliğe girdiği için, Sarı-Kırmızılılar'ın kaleyi Petrovic'e emanet edeceği öne sürülüyor. Djordje Petrovic, Chelsea'nin oyuncusu olarak biliniyor ve şu anda Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık olarak mücadele ediyor. Galatasaray'ın transfer stratejisi doğrultusunda, genç ve yetenekli kalecilere yönelmesi, bu süreçte önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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