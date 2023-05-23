Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Muslera'nın yerine hangi kaleci geleceği merak ediliyor. Başarılı kaleci Muslera'nın yerine kimin geleceği sıklıkla araştırılıyor. Yeni sezonda Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu mu ve Muslera'nın yerine hangi kaleci gelecek araştırılıyor. Peki, Muslera'nın yerine hangi kaleci gelecek? Yeni sezonda Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu mu?

Muslera'nın yerine hangi kaleci gelecek ve yeni sezonda Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Muslera'nın yerine hangi kaleci geleceği merak ediliyor. Başarılı kaleci Muslera'nın yerine kimin geleceği sıklıkla araştırılıyor. Yeni sezonda Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu mu ve Muslera'nın yerine hangi kaleci gelecek merak ediliyor. Muslera'nın yerine hangi kaleci gelecek? Yeni sezonda Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

MUSLERA'NIN YERİNE HANGİ KALECİ GELECEK?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardan kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Batuhan Şen, lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek. Teknik direktör Okan Buruk'un genç kaleciyi yeni sezonda takımda tutacağı ve Muslera'nın yerine hazırlayacağı belirtildi.

YENİ SEZONDA MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen, İstanbul ekibinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Sezon biter bitmez Galatasaray'a dönecek 24 yaşındaki eldiveni Okan Buruk başka bir takıma göndermeyecek.

Deneyimli hoca, genç kaleciyi Okan Kocuk'un yerine kulübeye geçirecek. 24 yaşındaki eldiven, artık Galatasaray'da son dönemlerini yaşayan Muslera'nın yerine hazırlanacak.

Batuhan Şen