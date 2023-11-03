Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile mücadele ettiği maçta sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Peki, Muslera'nın sakatlık durumu merak ediliyor. Muslera'nın sakatlığı ciddi mi, neyi var, ne zaman iyileşir?

Muslera'nın sakatlık durumu! Muslera'nın sakatlığı ciddi mi, neyi var, ne zaman iyileşir?

Muslera'nın sakatlık durumu! Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile mücadele ettiği maçta sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Peki, Muslera'nın sakatlık durumu merak ediliyor. Muslera'nın sakatlığı ciddi mi, neyi var, ne zaman iyileşir? Detaylar...

MUSLERA'NIN SAKATLIK DURUMU

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın 57. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera, Mamadou Fall ile çarpıştıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Muslera'nın yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

MUSLERA SAKATLANDI MI?

57. dakikada Muslera, Mamadou Fall ile çarpışıp yerde kalmasının ardından sakatlanarak oyundan çıktı.

MUSLERA'NIN YERİNE KİM OYNADI?

Galatasaray'da sakatlanan Muslera, yerini 60. dakikada Günay Güvenç'e bıraktı

MUSLERA BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.