Muslera'nın cezası Galatasaray'da mı Milli takımda mı geçerli? Muslera cezasını GS'de mi Uruguay'da mı çekecek, kaç maç oynamayacak, kaç maç ceza aldı

FIFA'dan Muslera'ya şok ceza! 4 maç forma giyemeyecek. Futbol severler Muslera'nın cezasını hangi takımda çekeceğini merak etti. Peki, Muslera'nın cezası Galatasaray'da mı Milli takımda mı? Muslera cezasını GS'de mi Uruguay'da mı çekecek, kaç maç oynamayacak, kaç maç ceza aldı? İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay ve Gana arasında oynanan ve Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın sonunda hakeme yönelik itirazda bulunan 4 futbolcuya FIFA tarafından ceza verildi. Peki, Muslera'nın cezası Galatasaray'da mı Milli takımda mı? Muslera cezasını GS'de mi Uruguay'da mı çekecek? Ayrıntılar sizlerle...

MUSLERA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

FIFA, 2022 Dünya Kupası'ndaki Gana maçı sonrasında hakeme yönelik tepkilerde bulunan Galatasaray ve Uruguay'ın kalecisi Fernando Muslera'ya milli maçlarda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi.

FIFA, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile Jose Maria Gimenez'in maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle futbolculara 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği duyuruldu.

MUSLERA CEZASINI HANGİ TAKIMDA ÇEKECEK? GS Mİ URUGUAY MI?

Galatasaray ve Uruguay'ın kalecisi Fernando Muslera'ya milli maçlarda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi. Muslera cezasının tamamı Milli takımda geçerlidir. Yani Galatasaray'da maçlara çıkabilecek.