Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın cezasının sona erip ermediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray- Tottenham maçında sahada olup olmayacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Taraftarlar, Muslera'nın durumu hakkındaki en son gelişmeleri yakından takip ederken, tecrübeli kalecinin sahalara dönüp dönmediği ve bu önemli maçta takımının kalesini koruyup koruyamayacağı en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Muslera'nın cezası bitti mi? Muslera bugün oynayacak mı?

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ Mİ?

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Muslera, bu cezasını PAOK, RFS ve Elfsborg karşılaşmalarında tamamlayarak, Avrupa sahnesinde yeniden forma giyme hakkını elde etti. Tecrübeli kalecinin yokluğunda, Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç devraldı ve söz konusu maçlarda takımının kalesini korudu. Muslera, Tottenham karşılaşmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden sahada olacak ve sarı-kırmızılı takımın kalesinde görev alabilecek.

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