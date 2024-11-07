Üye Girişi
Haberler

Muslera'nın cezası bitti mi? Muslera bugün oynayacak mı?

Muslera'nın cezası bitti mi? Muslera bugün oynayacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın cezasının bitip bitmediğini ve bugün oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Muslera'nın durumu hakkındaki detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak olan Galatasaray- Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçında Muslera oynayacak mı?'' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın cezasının sona erip ermediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray- Tottenham maçında sahada olup olmayacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Taraftarlar, Muslera'nın durumu hakkındaki en son gelişmeleri yakından takip ederken, tecrübeli kalecinin sahalara dönüp dönmediği ve bu önemli maçta takımının kalesini koruyup koruyamayacağı en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Muslera'nın cezası bitti mi? Muslera bugün oynayacak mı?

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ Mİ?

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Muslera, bu cezasını PAOK, RFS ve Elfsborg karşılaşmalarında tamamlayarak, Avrupa sahnesinde yeniden forma giyme hakkını elde etti. Tecrübeli kalecinin yokluğunda, Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç devraldı ve söz konusu maçlarda takımının kalesini korudu. Muslera, Tottenham karşılaşmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden sahada olacak ve sarı-kırmızılı takımın kalesinde görev alabilecek.

Muslera'nın cezası bitti mi? Muslera bugün oynayacak mı?

İlgili Haberler
Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) Galatasaray muhtemel 11'Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) Galatasaray muhtemel 11'
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde

 Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi

 Narin cinayetinin tutuklu sanıkları Diyarbakır Adliyesi'nde

Katillerin hesap günü! Narin Güran davası başlıyor
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman? Narin Güran duruşması ne zaman? Duruşma bugün saat kaçta, nerede? 7 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Az Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.