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Muslera ne zaman oynayacak? Muslera ne zaman sahalara geri dönecek? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

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Muslera ne zaman oynayacak? Muslera ne zaman sahalara geri dönecek? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Fernando Muslera, sahalara dönüyor. Futbolseverler ise Muslera ne zaman oynayacak? Muslera ne zaman sahalara geri dönecek? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? sorularını araştırıyor.

Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, Kasımpaşa maçıyla sahalara geri dönüyorTrabzonspor maçında sakatlanan Muslera, Kasımpaşa maçıyla sahalara geri dönüyor
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Deprem nedeniyle lige ara verilmeden önceki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, formasına kavuşuyor. Galatasaray taraftarları ise arama motorlarında Musle.ra ne zaman oynayacak? Muslera ne zaman sahalara geri dönecek? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? sorularına yanıt aradı.

MUSLERA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray'ın 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Fernando Muslera, sahalara dönüyor. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli eldivenin, sarı-kırmızılıların deprem nedeniyle lige verilen aradan sonra ilk oynayacağı maç olan Kasımpaşa mücadelesinde sahada olması bekleniyor. 5 Şubat'tan bu yana sakatlığı bulunan Fernando Muslera, Galatasaray'ın 11 Mart'ta Süper Lig'de oynayacağı mücadelede sahada olabilecek. Böylece deneyimli eldiven, deprem nedeniyle lige ara verildiği için şampiyonluk yolunda hiçbir maçı kaçırmamış olacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 16 gol yerken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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