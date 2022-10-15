Urugaylı milli futbolcu Nestor Fernando Muslera Micol'un Galatasaray'a ne zaman geldiği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın futbol takımında en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanlı oyuncusu Muslera ne zaman geldi? Muslera ne zaman Galatasaray'a geldi? Detayları haberimizde…

Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın takıma ne zaman katıldığı Galatasaraylı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Muslera ne zaman geldi? Muslera ne zaman Galatasaray'a geldi? İşte detaylar…

MUSLERA NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

2007 yılında kiralık olarak gittiği Nacional takımından sonra İtalya Serie A'dan Lazio'ya transfer oldu. 2011 yılına kadar Lazio'da kalecilik yapan Muslera, 2011-2012 sezonunda Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Muslera, Galatasaray forması ile ilk maçına 2011-2012 sezonunda Olympiakos karşısında çıktı. Fakat 1. dakikada gelen gole engel olamayınca takımı, hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrılmıştır.

İlk resmi maçına ise İstanbul Başakşehir karşısında çıkış fakat kalesinde 2 gole engel olamamıştır ve Galatasaray 2-0 mağlup oldu.

Muslera, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştır. Bu maç ile birlikte 8 deplasman maçında kalesinde tek gol bile görmeyen Muslera, Galatasaray'ın başarısındaki en büyük mimarlardan biri olmuştur.