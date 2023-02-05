Muslera MR sonucu çıktı mı ve Muslera sağlık durumu nasıl, son durumu ne olduğu merak ediliyor. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera sakatlanarak oyunu terk etti. Peki, Muslera MR sonucu çıktı mı? Muslera sağlık durumu nasıl, son durumu ne?

Kaleci Fernando Muslera, Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbe sonrasında sahayı sedyeyle terk etti. Muslera MR sonucu çıktı mı ve Muslera sağlık durumu nasıl, son durumu ne olduğu merak ediliyor. Muslera MR sonucu çıktı mı ve Muslera sağlık durumu nasıl, son durumu ne olduğu araştırılıyor. Muslera MR sonucu çıktı mı? Muslera sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

MUSLERA MR SONUCU ÇIKTI MI?

Gazeteci Esat Soydabircan sosyal medya hesabından Muslera'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Soydabircan paylaşımında, "Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın sağ ayağında ağrı var. Şu an sağlıklı bilgi vermek doğru değil. MR'ı bekliyoruz." dedi.

MUSLERA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Muslera, 80. dakikada serbest vuruştan Bakasetas'ın sert şutunu kurtardıktan sonra topu tamamlamak isteyen Bartra'ya da engel olmak istedi. Topu uzaklaştırmayı başaran Muslera, ayağına aldığı darbe sonrasında yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından Galatasaray kaptanı için sedye istendi ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

MUSLERA SON DURUMU NE?

Son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak Muslera'nın, oyundan çıkarken oldukça üzgün olduğu görüldü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sedyeyle oyundan çıkan kaptanlarına alkışlarla destek verdi.