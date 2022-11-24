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Muslera milli takımı bıraktı mı? Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor?

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Muslera milli takımı bıraktı mı? Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor?

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay'ın Güney Kore karşısındaki ilk 11'ini görenler şaşkınlık yaşadı. Uruguay'ın ilk 11'inde kaptan Muslera yer almadı. Peki, Muslera milli takımı bıraktı mı? Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor?

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Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor? 2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay'ın Güney Kore karşısındaki ilk 11'ini görenler şaşkınlık yaşadı. Uruguay'ın ilk 11'inde kaptan Muslera yer almadı. Peki, Muslera milli takımı bıraktı mı? Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor? İşte detaylar...

Uruguay'ın Galatasaraylı kaptanı Muslera, Güney Kore maçında yedek kaldı. Son 3 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda forma giyen Muslera, 12 yıl sonra ilk kez yedek bırakıldı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira da bu maçta kulübedeydi.

Muslera milli takımı bıraktı mı? Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor?

Muslera'nın yerini ise tanıdık bir isim aldı. Sivasspor'un eski kalecisi Sergio Rachet, ilk 11'de sahaya sürüldü. Uruguay kalesinde 12 yıl sonra bir ilk yaşandı.

36 yaşındaki Muslera, 2010 Güney Afrika'da 7, 2014 Dünya Kupası'nda 4, 2018 Dünya Kupası'nda ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

Muslera milli takımı bıraktı mı? Muslera Uruguay milli takımında neden oynamıyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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