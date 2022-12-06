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Muslera men cezası mı aldı? Muslera kaç maç ceza alacak? Dünya Kupası Muslera ceza alacak mı?

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Muslera men cezası mı aldı? Muslera kaç maç ceza alacak? Dünya Kupası Muslera ceza alacak mı?

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı. Şimdi ise merak edilenler arasında Muslera men cezası mı aldı? Muslera kaç maç ceza alacak? Dünya Kupası Muslera ceza alacak mı? soruları yer alıyor.

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Muslera men cezası mı aldı? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Peki, Muslera men cezası mı aldı? Muslera kaç maç ceza alacak? Dünya Kupası Muslera ceza alacak mı? İşte detaylar...

MUSLERA MEN CEZASI MI ALDI?

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı. FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Muslera'nın cezasından Galatasaray da etkilenebilir.

FIFA Disiplin Komisyonu; Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkınta soruşturma başlattı. Maç cezası alması beklenen Muslera, bu cezayı Galatasaray'da çekebilir. Muslera, ülkesinin oynadığı 3 maçta da forma şansı bulamadı. Tecrübeli kaleci, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamlamış oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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