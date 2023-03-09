Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçınd aoynayacak mı? Muslera iyileşti mi?

Sakatlığını atlatan Muslera, takımla yapılan antrenmana katıldı. Maç öncesi yıldız futbolcunun sağlık urumu merak edilirken Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Muslera iyileşti mi merak edildi.