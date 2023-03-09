Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçınd aoynayacak mı? Muslera iyileşti mi?
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Sakatlığını atlatan Muslera, takımla yapılan antrenmana katıldı. Maç öncesi yıldız futbolcunun sağlık urumu merak edilirken Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Muslera iyileşti mi merak edildi.
5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. Peki, Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçınd aoynayacak mı? Muslera iyileşti mi?
MUSLERA İYİLEŞTİ Mİ?
Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Muslera, takımla yapılan antrenmana katıldı.
Ancak teknik heyetin, Uruguaylı 1 numarayı %100 hazır olmadan oynatmama kararı aldığı ileri sürüldü.