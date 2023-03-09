Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçınd aoynayacak mı? Muslera iyileşti mi?

Gündem Haberleri

Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçınd aoynayacak mı? Muslera iyileşti mi?

Sakatlığını atlatan Muslera, takımla yapılan antrenmana katıldı. Maç öncesi yıldız futbolcunun sağlık urumu merak edilirken Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Muslera iyileşti mi merak edildi.

Sahalara ne zaman dönecek? Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklamaSahalara ne zaman dönecek? Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama

5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. Peki, Muslera Kasımpaşa maçında yok mu? Muslera Kasımpaşa maçınd aoynayacak mı? Muslera iyileşti mi?

MUSLERA İYİLEŞTİ Mİ?

Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Muslera, takımla yapılan antrenmana katıldı.

Ancak teknik heyetin, Uruguaylı 1 numarayı %100 hazır olmadan oynatmama kararı aldığı ileri sürüldü.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Muslera Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title