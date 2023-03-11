Sporseverlerin gündeminde Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Sorusu yer alıyor ve bu akşam oynanacak olan karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oluyor. Peki, Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Kasımpaşa maçında Muslera var mı?

Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Sorusu, karşılaşmaya saatler kala futbolseverler ve taraftarlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray- Kasımpaşa maçında Muslera var mı? Peki, Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Kasımpaşa maçında Muslera var mı?

MUSLERA KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalarından canlı olarak yayınlanacak.