Galatasaray'da Bayern Münih maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kafileye dahil edildi.

Muslera kadroda mı? Galatasaray'ın Bayern Münih kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Fernando Muslera için karar verildi.

MUSLERA KADRODA

Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. Zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların kamp kadrosuna alındı.