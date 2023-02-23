Galatasaray'ın 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Fernando Muslera, sahalara dönüyor. Futbolseverler ise Muslera iyileşti mi? Muslera ne zaman oynayacak? Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? sorularını araştırıyor.

Deprem nedeniyle lige ara verilmeden önceki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, formasına kavuşuyor. Galatasaray taraftarları ise arama motorlarında Muslera iyileşti mi? Muslera ne zaman oynayacak?Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? sorularına yanıt aradı.

MUSLERA İYİLEŞTİ Mİ, NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray'ın 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Fernando Muslera, sahalara dönüyor. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli eldivenin, sarı-kırmızılıların deprem nedeniyle lige verilen aradan sonra ilk oynayacağı maç olan Kasımpaşa mücadelesinde sahada olması bekleniyor. 5 Şubat'tan bu yana sakatlığı bulunan Fernando Muslera, Galatasaray'ın 11 Mart'ta Süper Lig'de oynayacağı mücadelede sahada olabilecek. Böylece deneyimli eldiven, deprem nedeniyle lige ara verildiği için şampiyonluk yolunda hiçbir maçı kaçırmamış olacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 16 gol yerken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.