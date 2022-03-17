Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi? - Haberler

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Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

Haberler.com - Gündem
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Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken yedeklerde kimler var ilk 11'lerde kimler var araştırıldı. Peki,, Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mimerak etti. Peki, Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

GALATASARAY BARCELONA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

Muslera ilk11'de yer almıyor.

Haberler.com - Gündem

Galatasaray, Gündem, Spor, Haberler

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