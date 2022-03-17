İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mimerak etti. Peki, Muslera ilk 11'de mi? Muslera oynuyor mu, yedekte mi?

GALATASARAY BARCELONA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Muslera ilk11'de yer almıyor.

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