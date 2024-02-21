Muslera gidiyor mu? Sezon sonu Galatasaray Muslera'yla yollarını ayıracak mı?

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'ya İtalya Serie B'de mücadele eden Parma'nın teklif yaptığı öğrenildi. Muslera'nın ise sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Peki, Muslera gidiyor mu? Sezon sonu Galatasaray Muslera'yla yollarını ayıracak mı? İşte detaylar!

MUSLERA GİDİYOR MU?

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Muslera'ya İtalyan ekibi Parma'nın teklif yaptığı öğrenildi. Serie B'de mücadele eden Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Muslera'ya emanet etmek için kolları sıvadı.

NE KARAR VERECEK?

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Muslera'nın ise bu teklife ne yanıt vereceği ise büyük merak konusu oldu.