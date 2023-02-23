Sarı- Kırmızılı takımın sevilen kalecisi Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışına giren Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. Peki, Muslera gidiyor mu? Muslera Galatasaray'dan gidiyor mu? Muslera hangi takıma gidecek?

Galatasaray'da ile uzun yıllar forma giyen başarılı kaleci Fernando Muslera'nın hangi takıma gideceği ve Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği gündeme yer alıyor. Arama motorlarında ise Muslera gidiyor mu? Muslera Galatasaray'dan gidiyor mu? Muslera hangi takıma gidecek? soruları aratılıyor.

MUSLERA GİDİYOR MU?

Yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışına giren Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. İtalyan kalecinin birçok talibinin bulunduğu belirtilirken, sarı-kırmızılılar transferi yazın bitirmek istiyor. Calcio Mercato'da yer alan haberde, Galatasaray'ın Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgilendiği belirtildi. Serie A'da bu sezon etkili bir performans gösteren kalecinin birçok talibinin bulunduğu belirtiliyor. Premier Lig ekibi Bournemouth da 27 yaşındaki İtalyan eldiven ile yakından ilgileniyor. 1.91 boyundaki kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giyerken 38 kez kalesinde gol gördü. İtalyan eldiven 3 maçta ise kalesini gole kapadı.