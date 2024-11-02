13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan kaleci Muslera ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Futbolseverler, Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda futbol kariyerini sonlandırarak ülkesine döneceği ve Uruguay 3. Lig takımlarından Sportivo Bella Italia'da yöneticilik yapacağı öğrenildi.

Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı öne sürüldü.