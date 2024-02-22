Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Soruus, konu hakkında gündeme gelmekte olan sorular arasında yer alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor.Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'ya İtalya Serie B'de mücadele eden Parma'nın teklif yaptığı kaydedildi. Peki, Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu, gidecek mi?

MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Muslera'ya İtalyan ekibi Parma'nın teklif yaptığı öğrenildi. Serie B'de mücadele eden Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Muslera'nın ise bu teklife ne yanıt vereceği ise büyük merak konusu.