2022 Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay ve Gana arasında oynanan ve Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın sonunda hakeme yönelik itirazda bulunan 4 futbolcuya FIFA tarafından ceza verildi. Peki Muslera FIFA'dan ne cezası aldı, kaç maç ceza aldı? Muslera kaç oynamayacak?

Muslera FIFA'dan ne cezası aldı? 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay ve Gana arasında oynanan ve Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın sonunda hakeme yönelik itirazda bulunan 4 futbolcuya FIFA tarafından ceza verildi. Peki Muslera FIFA'dan ne cezası aldı, kaç maç ceza aldı? Muslera kaç oynamayacak? İşte detaylar...

MUSLERA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

FIFA, 2022 Dünya Kupası'ndaki Gana maçı sonrasında hakeme yönelik tepkilerde bulunan Galatasaray ve Uruguay'ın kalecisi Fernando Muslera'ya milli maçlarda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi.

MUSLERA NEDEN CEZA ALDI?

FIFA, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile Jose Maria Gimenez'in maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle futbolculara 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği duyuruldu.

Cezalarını milli takımda çekecek olan futbolcular, ayrıca 20 bin İsviçre Frangı ceza yedi. Uruguay Futbol Federasyonu da 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.