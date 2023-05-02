Geçtiğimiz günlerde futbol camiasından birçok kişinin de mağduru olduğu dolandırılma vakası ortaya çıkmıştı. Banka Müdürü Seçil Erzan'ın tutuklanmasıyla süren davanın mağdurlarından biri de Fernando Muslera... Son maçlardaki form düşüklüğüyle dikkat çeken Uruguaylı kaleci, taraftarın da hedefi olmuş durumda... Peki, Muslera dolandırıldı mı? Muslera kaç milyon dolar dolandırıldı?

Toplamda 85 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı iddia edilen dolandırıcılığın Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi mağdurlarından biri olan Muslera'nın kaybının ise yaklaşık 750 bin dolar olduğu öne sürüldü. Muslera dolandırıldı mı? Muslera kaç milyon dolar dolandırıldı?

MUSLERA DOLANDIRILDI MI?

Toplamda 85 milyon dolarlık bir vurgunun yapıldığı iddia edilen dolandırıcılığın mağdurlarından biri olan Muslera'nın kaybının ise yaklaşık 750 bin dolar olduğu öne sürüldü. Bu kaybın ardından çıktığı 2 karşılaşmada da Uruguaylı deneyimli kaleci klasına hiç yakışmadan hatalara imza attı.

İddialara göre, vurgunun boyutu 85 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray'ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan'ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.