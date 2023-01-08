Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen detaylardan bir tanesi de Muslera derbide oynayacak mı? Sorusu oluyor ve Muslera Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı merak ediliyor. Peki, Muslera derbide oynayacak mı? Muslera Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Muslera derbide oynayacak mı? Sorusu, derbiye dair en çok merak edilen sorulardan bir tanesi haline geliyor ve Muslera Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılarda eksik ve kart sınırında oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Peki, Muslera derbide oynayacak mı? Muslera Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

MUSLERA DERBİDE OYNAYACAK MI?

8 Ocak Pazar günü olan Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde muhtemel Galatasaray kadrosu şu şekilde tahmin edilmekte;

Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis. Buna göre derbide Muslera'nın da yer alması bekleniyor.