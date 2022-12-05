Muslera ceza mı aldı, kaç maç ceza alır? Muslera 2022 Dünya Kupası'nda ceza alacak mı? Muslera hakem tartışmasında ne cezası alacak, belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde oynanan Uruguay-Gana maçında Uruguay ve Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera hakemle tartışmaya girmişti. Bunun ardından FIFA Muslera ve diğer 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Muslera'ya ceza gelebilir. Peki, Muslera ceza mı aldı? Muslera 2022 Dünya Kupası'nda ceza alacak mı? Muslera hakem tartışmasında ne cezası alacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Muslera'ya ne cezası gelecek? Muslera Galatasaray'da kaç maç ceza alacak, açıklandı mı? Bilgiler sizlerle...

MUSLERA 2022 DÜNYA KUPASI'NDA CEZA MI ALDI?

FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Muslera'nın cezasından Galatasaray da etkilenebilir.

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı.

FIFA Disiplin Komisyonu; Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkınta soruşturma başlattı. Maç cezası alması beklenen Muslera, bu cezayı Galatasaray'da çekebilir.

Muslera, ülkesinin oynadığı 3 maçta da forma şansı bulamadı. Tecrübeli kaleci, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamlamış oldu.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Néstor Fernando Muslera Micol (d. 16 Haziran 1986; Buenos Aires, Arjantin) Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. FIFA'nın "Dünyanın en iyi Kalecileri" listesine girmiştir.

Galatasaray'ın futbol takımında en çok forma giyen yabancı futbolcudur.