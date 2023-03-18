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Muslera ceza alacak mı? Konya maçında Muslera ceza alır mı?

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, 14 maçtır kaybetmeyen lider Galatasaray'ı geriye düştüğü karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup etti. Konyaspor kalecisi Sehic'in kendi yarı sahasından gelip galibiyet golüne sevinmesi, Muslera'yı çıldırttı. Peki, Muslera ceza alacak mı? Konya maçında Muslera ceza alır mı?

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Konyaspor'un kalecisi Sehic'in üzerine koşup kavga başlatan Muslera büyük tepki çekmişti. Ortaya çıkan görüntülerde Galatasaray tribünlerine 'Icardi selamı' veren Sehic'in abartılı sevincini gören Muslera'nın, olayı bu sebeple başlattığı görüldü. Peki, Muslera ceza alacak mı? Konya maçında Muslera ceza alır mı?

MUSLERA CEZA ALACAK MI?

Muslera'yı çıldıran olayın sebebi ise sonradan ortaya çıkan görüntülerle anlaşıldı. Kalesini terk edip sevince katılan Sehic, Galatasaray tribünlerine 'Icardi selamı' verdi. Bunu gören Muslera ise kalesinden koşup Konyasporluların arasına daldı. Ardından Sehic'le birbirine girdi. Ortaya çıkan görüntülerle olayın iç yüzünü anlaşıldı.

Olay esnasında herhangi bir yaptırım uygulanmayan pozisyonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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